شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ تدريباته دون راحة استعدادًا لمواجهة طنطا بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، أولى تدريباته استعدادًا لمباراته بالجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق طنطا، المقرر إقامتها في الخامسة مساء غدا الخميس، على ستاد الجيش بالسويس.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، على عدم رفع الحمل التدريبي لمجموعة اللاعبين الذين وصلوا في ساعة متأخرة مساء الإثنين، من نيجيريا بعد خوض مباراة إينوجو رينجرز النيجيري بالكونفيدرالية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، بينما خاض باقي اللاعبين وهم أوستين أموتو ومفتاح طقطق وإسلام أبوسليمة ومصطفى طيارة وأيمن ندا وخالد مصطفى مرانا قويا للغاية، فيما أدى حراس المرمى مرانا تخصصيا شاقا تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.