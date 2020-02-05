شكرا لقرائتكم خبر عن «مورينيو»: هاري كين قد يعود قبل نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فجر البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، مفاجأة بإعلانه إمكانية عودة مهاجم فريقه هاري كين للعب قبل نهاية الموسم.

وكان هاري كين قد تعرض لإصابة خضع على إثرها لعملية جراحية فيما أعلن غيابه حتى نهاية الموسم.

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وقال «مورينيو»، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية عن إمكانية مشاركة اللاعب في مباراة ليستر سيتي، التي ستكون آخر مباراة للفريق في الدوري الإنجليزي: «أتمنى أن يكون بإمكانه ذلك. هل هذا أفضل سيناريو حاليًا؟ نعم، أعتقد ذلك».

وأضاف: «ربما نحتاج تلك المباراة لشئ ما، أن نحصل على المركز الرابع أو الخامس أو السادس، ربما نحتاج المباراة لشئ ما وربما يمكنه مساعدتنا، سيكون ذلك في الأسبوع الأول من مايو».

وأكد المدرب أن عملية تعافي اللاعب تسير بالشكل الصحيح حتى اللحظة، موضحًا: «ليس هناك أي ضغط، وهو مستمر دون مشكلات ومن الأفضل ألا نضع أي توقعات أو أي نوع من الضغط عليه، لنترك الأمور تسير ونرى ما سيحدث».