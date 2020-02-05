تعرف على موعد قرعة دور الـ 8 لدوري أبطال أفريقيا.. والقناة الناقلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تستضيف منطقة أهرامات الجيزة، الليلة، قرعة دور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا والتي يشارك فيها ناديي الأهلي والزمالك من مصر. وتنطلق القرعة بأحد الفنادق المطلة على الأهرامات في تمام السابعة مساءًا، وسيتم إذاعتها عبر قناة Bein Sports News. وتضم القرعة أندية مازيمبي الكونغولي والنجم الساحلي التونسي والترجي التونسي وصنداونز الجنوب أفريقي بصفتهم متصدرين لمجموعاتهم، والزمالك والأهلي والوداد المغربي والرجاء المغربي كوصفاء.

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