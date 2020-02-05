شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يغلق ملف مباراة أسوان.. ويبدأ الاستعداد لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، المشرف العام على قطاع الكرة، قرارًا بتوقيع غرامات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الأداء الباهت في لقاء أسوان والذى أدى للهزيمة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة السادسة عشرة بمسابقة الدوري الممتاز.

ومن جانبه، أغلق الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدير الفني الفرنسي ديديه جوميز، ملف مباراة أسوان وطالب اللاعبين بالتركيز في التدريبات استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقرر لها الأحد المقبل.