شكرا لقرائتكم خبر عن «تريزيجيه» يكشف دور علي ماهر في مسيرته وعلاقته بـ«صلاح» وصدمته من السيتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تحدث النجم محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري، عن دور مدرب الأهلي السابق علي ماهر في مسيرته وعلاقته بنجم ليفربول محمد صلاح وكذلك صدمته من أسلوب لعب مانشستر سيتي.
وكشف «تريزيجيه»، خلال مداخلة على قناة «النهار»، عن إنقاذ علي ماهر له من الرحيل عن الأهلي مبكرًا، كما أوضح تواصله مع «صلاح» دائمًا خلال تواجده في إنجلترا، مؤكدًا أنه تلقى اتصالًا من زميله في المنتخب المصري عقب تسجيله هدف فوز أستون فيلا التاريخي على ليستر سيتي الذي أرسل الفريق إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
كذلك مزح اللاعب موضحًا صدمته من أسلوب لعب مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا، قائلًا إنه كان يشعر في الملعب أنهم 22 لاعبًا مع تواجد 3 و4 لاعبين في كل جزء من الملعب.
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