أبيدال يطلق تصريحات مثيرة عن برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

قال إيريك أبيدال، المدير الرياضي لبرشلونة، إن اجتماعه مع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، قبل مباراة ليفانتي، كان لتحديد الأدوار والاختصاصات.

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وأوضح أبيدال، خلال مقابلة نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، صباح اليوم الأربعاء: "لقد طلبت عقد اجتماع مع بارتوميو، حيث أردت التحدث معه عقب انتهاء فترة الانتقالات عن طبيعة الأدوار".

وأضاف: "لقد كان اجتماعًا جيدًا جدًا، في حضور أوسكار جراو ورامون بلانز، أردت التحدث عن أدوار كل منا.. أنا سعيد جدًا لأن الثقة التي اكتسبناها في النادي كاملة".

وحول الأسماء المرشحة للانضمام إلى برشلونة، قال أبيدال: "حسنًا، لا يمكنني تقديم الكثير من المعلومات، فهناك أشياء يجب التحدث فيها مع كيكي (سيتين) أولًا".