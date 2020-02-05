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صدمة في مانشستر سيتي بسبب غياب نجم الفريق أمام ريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

باتت الشكوك تحوم حول مشاركة رحيم ستيرلينج في المباراة التي ستجمع بين مانشستر سيتي وريال مدريد، في السادس والعشرون من شهر فبراير الجاري، ضمن ذهاب ثمن نهائي مسابقة .

وعانى لاعبو مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الجاري، من عدة إصابات، حيث غاب المدافع إيمريك لابورت والجناح ليروي ساني لفترة طويلة وصلت إلى 5 أشهر، وهو ما دفع المدرب بيب جوارديولا للاعتماد على خيارات ترقيعية خاصةً في خط الدفاع.

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وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن رحيم ستيرلينج مهدد بالغياب عن لقاء الذهاب بين مانشستر سيتي وريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تعرض اللاعب الإنجليزي لإصابة في منطقة العضلة الضامة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ستيرلينج تعرض للإصابة أمام توتنهام هوتسبير يوم الأحد الماضي، وهو ما دفعه لمغادرة أرضية الملعب حتى لا تتفاقم إصابته، علماً أن فترة غيابه غير معروفة لحدود اللحظة.

وتُعد إصابة ستيرلينج بمثابة كابوس مخيف لبيب جوارديولا، الذي يعقد عليه آمالاً كبيرة في دوري أبطال أوروبا، بعد ابتعاد الفريق كثيراً عن تحقيق لقب .

ويعتبر ستيرلينج من الأوراق الهجومية المهمة جداً للسكاي بلوز، حيث قالت صحيفة “ماركا” إنه يأتي في المركز الثاني في ترتيب هدافي السيتي برصيد 20 هدفاً في جميع المسابقات، خلف سيرجيو أجويرو بفارق هدف وحيد.  

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