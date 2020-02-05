الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الرائد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الرائد في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



و أكد طبيب الزعيم أن مشاركة محمد البريك تعد فيها خطر على إصابته، وفضل استبعاد اللاعب من المباراة خوفاً عليه من تفاقم الإصابة.

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و قد أكد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق على جاهزية جميع اللاعيبين في الفريق عدا الظهير الأيمن للفريق.

و أعلن الهلال في وقت سابق عن الأجانب الذي سوف يتم قيدهم في قائمة الفريق الأسيوية وهم بافيتيمبي جوميز و سيباستيان جيوفينكو و أندريه كاريلو و جانج هيون سو.

وأكد المدرب أن المباراة هامة للغاية و أنه يرغب فقط في الفوز ولا بديل عنه حتي يتمكن من الإبتعاد بصدارة جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمام