شكرا لقرائتكم تقديم موعد مباراة الزمالك و سموحة لكرة اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد عن تقديم موعد مباراة الزمالك و سموحة فى الجولة الأولى من المرحلة النهائية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2019 / 2020 و التى ستنطلق غدا الخميس لمدة ساعتين ، لتقام فى الرابعة عصرا بدلا من السادسة لإذاعتها تليفزيونيا عبر شاشة أون سبورت .

كما أشار عبد المنعم إلى إذاعة لقاء الأهلى مع الأوليمبى المقرر له السادسة مساءا ، حيث تشهد الجولة الأولى بخلاف لقائى الأهلى و الزمالك مبارتين قويتين بين كلا من ، طلائع الجيش و البنك الأهلى و سبورتنج مع هليوبوليس .

فيما تقام الجولة الثانية يوم الخميس المقبل الموافق 13 فبراير بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع الأهلى و البنك الأهلى مع الأوليمبى و هليوبوليس مع الزمالك و سبورتنج مع طلائع الجيش .

Advertisements

أما الجولة الثالثة ستقام الخميس 20 فبراير بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع البنك الأهلى و سموحة مع هليوبوليس و الأوليمبى مع سبورتنج و الزمالك مع طلائع الجيش .

بينما تقام الجولة الرابعة يوم الخميس 27 فبراير بمواجهات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و البنك الأهلى مع سبورتنج و طلائع الجيش مع سموحة و الاوليمبى مع الزمالك .

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية ، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.