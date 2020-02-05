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استقالة عبد الناصر محمد من تدريب نادي مصر

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جدة - عمرو شويل  

وعقد عبد الناصر محمد جلسة مع مسئولي النادي اليوم طلب خلالها اعفاءه من المهمة نظرا لشعوره بأن هناك حالة من سوء التوفيق يمر بها الفريق رغم المستوي الجيد الذي يقدمه اللاعبون في المباريات.

 

ورفض مسئولو اف سي مصر استقالة عبد الناصر محمد ، الا ان تمسك الأخير بقراره ادي في نهاية الجلسة الي موافقة مسئولي النادي وانهاء التعاقد وديا بين الطرفين.

 

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ويقبع نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

 

وكان فريق نادى مصر قد تعرض لخسارة امام طلائع الجيش بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد جهاز العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

أحرز ناصر منسى هدف تقدم الطلائع مع نهاية الشوط الآول، قبل أن يسجل عمرو جمال الهدف الثانى، بعدما أهدر ركلة جزاء حصل عليها فى الدقيقة 39 بعدما تصدى لها وليد توفيق حارس نادى مصر، ثم أحرز كريم طارق الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 81، وأضاف كيفين موهيرى الهدف الرابع فى الدقيقة 87.

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