شكرا لقرائتكم فضل: متعب والثعلب والصقر يشاركون فى ودية قدامى الأهلى والزمالك قبل السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تفاصيل تنظيم مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات والمقرر اقامتها بإستاد محمد بن زايد بالإمارات يوم 20 فبراير الجاري.

تابع فضل : ودية القدامى ستكون مباراة خماسية قبل مباراة السوبر المصري وستشهد تواجد نجوم كبار الأهلي و الزمالك على رأسهم حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق وأحمد عبد الله عضو اتحاد الكرة الحالي بالإضافة إلى وائل رياض شيتوس وعماد متعب و أحمد حسن الصقر .

أضاف عضو الجبلاية أنه سيشارك في ودية قدامي الأهلي و الزمالك ، مؤكداً أن السوبر المصري سيكون صورة مشرفة للكرة المصرية ، ويتمني أن تخرج المباراة بصورة تليق بمصر في دولة الإمارات.

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رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فكرة تعيين حكام عرب لمباراة السوبر المصري التي تجمع الاهلي و الزمالك يوم 20 فبراير الجاري والمقرر اقامتها باستاد محمد بن زايد بالامارات.

جاء قرار استبعاد الحكام العرب من إدارة السوبر المصري علي الرغم من تواجد خكام النخبة الاوروبين في معسكر اعداد خلال الشهر الجاري استعدادا لكاس الأمم الأوروبية التي تنطلق في يونيو المقبل وفضل اتحاد الكرة بالتنسيق مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام استقدام أي حكام من جنسبات مختلفة بعيداً عن الحكام العرب بسبب وجود انتماءات لبعض الحكام العرب في تشجيع الاهلي و الزمالك وبدا الغندور في البحث عن حكام مميزين من الحكام الاجاتب سواء من اسيا او امريكا الجتوبية وهو ما سيتم الكشف عنه خلال الساعات المقبلة.

ويتحمل مجلس أبو ظبي الرياضي تكلفة استقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة السوبر علي أن يقوم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية باختيار الطاقم بنفسه .

وكشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه تقرر صرف مبلغ 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول في بطولة السوبر المحلي و300 ألف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة التى ستقام في الإمارات يوم 20 فبراير المقبل بين الاهلي والزمالك.