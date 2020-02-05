شكرا لقرائتكم بشير التابعى: الزمالك "كعبه عالى" على الترجى.. والأهلى يريد الثأر من صن دوانز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرعة ابطال افريقيا



علق بشير التابعي مدافع نادي الزمالك الأسبق على قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها اليوم، قائلاً إنه يتمنى وقوع الترجي التونسى في مواجهة الفريق الأبيض.

موعد قرعة دور 8 دوري ابطال افريقيا 2020



تشهد منطقة أهرامات الجيزة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، حيث تقام بأحد الفنادق في السابعة مساء اليوم،بتوقيت القاهرة، وسيتواجد فيها ممثلون لـ4 أندية مصرية هي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال وبيراميدز والمصري في الكونفدرالية،

وأضاف بشير التابعي في تصريحات إعلامية بإحدى القنوات الفضائية: "اختياري ملاقاة الترجي في ربع النهائي، لأن الزمالك كعبه أمام بطل تونس في المواجهات المباشرة، حيث إن الفريقين لعبا ضد بعض 4 مباريات ولم يخسر الأبيض".

قرعة دوري الابطال



وتابع مدافع الزمالك الأسبق: " لا أتمنى أن يلتقي الزمالك مع النجم الساحلي لأنه بلغة الكرة فريق غلس ودائماً نواجه أمامه صعوبات شديدة".

وحول موقف الأهلي في القرعة قال التابعي: "الكثير من الأهلاوية يرغبون في مواجهة صن دوانز الجنوبي إفريقي للثأر منه بعد الخسارة أمامه بخماسية بالنسخة الماضية، لكنى أتوقع أن يلتقى مع مازيمبي".

من المنتظر أن يلتقى الأهلي مع الترجي التونسي أو مازيمبي الكونغولي أو صن دوانز الجنوب إفريقي، بينما يترقب الزمالك مواجهة النجم الساحلي أو الترجي أو صن دوانز.

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واختتم التابعي حديثه قائلاً: "من وجهة نظرى أتوقع فوز الأهلي أو الزمالك أو النجم الساحلي بلقب دوري الأبطال في نسخة 2020".

تصنيف دوري الابطال



ويتواجد في التصنيف الأول متصدرى المجموعات الأربع وهم مازيمبي والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، وفي التصنيف الثاني الزمالك والأهلي والوداد والرجاء.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي على ملاعب أندية التصنيف الثاني أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد يومي 6 أو 7 مارس.

وستتجنب أندية ربع النهائي مواجهة فرق من بلدانها حيث تأهل فريقين من مصر وتونس والمغرب، ووقعوا في نفس التصنيف حيث تواجد الترجي والنجم في التصنيف الأول وبالتالي لن يلتقيا في الدور المقبل، ونفس الأمر مع الأهلي والزمالك في التصنيف الثاني والوداد والرجاء في الثاني أيضًا.

الأهلي "نمبر وان" في حصد اللقب



ويعد النادي الأهلي أكثر الأندية فوزًا بدوري أبطال أفريقيا برصيد 8 ألقاب،يليه منافسه التقليدي نادي الزمالك برصيد 5 ألقاب والذي يتساوي مع مازيمبي في نفس عدد مرات الفوز باللقب، ثم يأتي الترجي خلفهما برصيد 4 ألقاب، بينما فاز الرجاء بالبطولة 3 مرات والوداد مرتين، وتوج النجم الساحلي وصن داونز باللقب مرة واحدة.