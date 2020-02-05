الاسماعيلى يفقد خدمات محمد هاشم أمام الزمالك للإيقاف

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المدافع صاحب الـ27 عاما، كان قريبا من الرحيل عن قلعة الدراويش، لعدم اقتناع الصربي ميودراج يسيتش، بامكانياته الفنية، وذلك قبل ان يقرر الجهاز الفني الحالي الاعتماد عليه بشكل أساسي على حساب محمد مجدي، في ظل تذبذب الاخير بالفترة الحالية وكثرة إصاباته.
وتعاقد الاسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية مع التونسي فخر الدين بن يوسف والاوغندي باتريك كادو لتدعيم خط هجوم الدراويش في النصف الثاني من الموسم
وتأهل الاسماعيلي للدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد تخطي عقبة الاتحاد السكندري بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد في الاسكندرية والتعادل السلبي في لقاء الإياب علي ستاد الاسماعيلية .
واصدر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ، المشرف العام على قطاع الكرة قرارا بتوقيع غرامات مالية على اللاعبين ، بعد الأداء الباهت فى لقاء الأمس أمام أسوان والذى أدى للهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بمسابقة الدورى المحلى.
تأتى تلك الغرامة ، إرساءًا لمبدأ الثواب والعقاب التى ينتهجها مجلس الإدارة بين اللاعبين وبهدف استعادة الروح القتالية وإعادة تنظيم الأمور والأنضباط داخل الفريق وتجنب فقدان مزيد من النقاط خلال مشواره بالمسابقة المحلية.
وشدد رئيس النادى الإسماعيلى على انه يجب على اللاعبين بذل أقصى جهد ممكن من أجل إعلاء شأن النادى الاسماعيلى مضيفا بانه لا مكان لأى لاعب متخاذل خلال المرحلة المقبلة.
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