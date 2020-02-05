شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يفقد خدمات محمد هاشم أمام الزمالك للإيقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب محمد هاشم مدافع النادى الاسماعيلى عن مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك والمقرر لها الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، بداعى الايقاف بعد تعرضه للطرد فى مباراة أسوان التى خسرها الدراويش بهدفين مقابل هدف فى اطار مواجهات الجولة 16 للمسابقة المحلية ، وطلب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الاسماعيلى من إدارة ناديه تمديد تعاقد محمد هاشم مدافع الدراويش والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل ويأتى ذلك القرار فى ظل تألق اللاعب فى الفترة الأخيرة وظهوره بشكل مميز فى خط دفاع الفريق الأصفر بعدما كان خارج الحسابات مع الاجهزة الفنية السابقة للإسماعيلى إلا أن المدرب الفرنسى يثق فى قدرات هاشم ويرى أنه لاعب مميز.

المدافع صاحب الـ27 عاما، كان قريبا من الرحيل عن قلعة الدراويش، لعدم اقتناع الصربي ميودراج يسيتش، بامكانياته الفنية، وذلك قبل ان يقرر الجهاز الفني الحالي الاعتماد عليه بشكل أساسي على حساب محمد مجدي، في ظل تذبذب الاخير بالفترة الحالية وكثرة إصاباته.

وتعاقد الاسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية مع التونسي فخر الدين بن يوسف والاوغندي باتريك كادو لتدعيم خط هجوم الدراويش في النصف الثاني من الموسم

وتأهل الاسماعيلي للدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد تخطي عقبة الاتحاد السكندري بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد في الاسكندرية والتعادل السلبي في لقاء الإياب علي ستاد الاسماعيلية .

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واصدر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ، المشرف العام على قطاع الكرة قرارا بتوقيع غرامات مالية على اللاعبين ، بعد الأداء الباهت فى لقاء الأمس أمام أسوان والذى أدى للهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بمسابقة الدورى المحلى.

تأتى تلك الغرامة ، إرساءًا لمبدأ الثواب والعقاب التى ينتهجها مجلس الإدارة بين اللاعبين وبهدف استعادة الروح القتالية وإعادة تنظيم الأمور والأنضباط داخل الفريق وتجنب فقدان مزيد من النقاط خلال مشواره بالمسابقة المحلية.

وشدد رئيس النادى الإسماعيلى على انه يجب على اللاعبين بذل أقصى جهد ممكن من أجل إعلاء شأن النادى الاسماعيلى مضيفا بانه لا مكان لأى لاعب متخاذل خلال المرحلة المقبلة.