شكرا لقرائتكم مدرب شباب ليفربول: كلوب نصحنا أن نؤمن بقدراتنا واللعب بطريقتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى نيل كريتشلي، المدير الفني لفريق الشباب بصفوف ليفربول تحت 23 عاما، أن اللاعبين الشباب خطوا خطوة كبيرة إلى الأمام وقدموا أداءً ناضجًا للغاية ساهم فى تأهل الريدز لدور الــ 16 فى كأس الاتحاد الإنجليزى بعد الفوز على شوروسبري بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب أنفيلد ضمن مباريات جولة الإعادة لدور الـ32، مساء أمس الثلاثاء.

أوضح كريتشلي فى تصريحاته للموقع الرسمى لنادى ليفربول "أعجبت كثيرًا بالمستوى الذي ظهرو به وأراه أفضل من مباراة أستون فيلا، لقد نجحنا في مهمتنا، ولكننا لا نريد أن يتم اعتبار هذه المباراة علامة فارقة في مسيرة هؤلاء اللاعبين، بل نتمنى أن تزيد من حماسهم لتقديم الأفضل".

وعن توليه إدارة المباراة فنيا بدلًا من المدرب الألمانى يورجن كلوب، قال كريتشلى "كعادته دائمًا، نصحنا بأن نؤمن بقدراتنا وأن نلعب بالطريقة التي اعتدنا عليها، وهذا ما يقوله للفريق الأول أيضا، هذه هي الروح التي يلعب بها الجميع في ليفربول، وهذا ما يمثل هذا النادي. أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة للغاية وجعلنا الجميع يشعرون بالفخر".

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أضاف المدير الفني لفريق ليفربول تحت 23 عاما أن جيمس ميلنر حرص على تقديم الدعم للفريق قائلا "لقد تدرب معنا وطلب مني حضور المباراة مع الفريق، وبالطبع وافقت على ذلك. إنه شخص شديد الاحترام، ولقد سألني في دخول غرفة الملابس مع اللاعبين، ومن جانبي أعطيته موافقتي بكل تأكيد. لقد حقق الكثير من النجاحات ولديه خبرة كبيرة، ولذلك كان يعطي النصائح للاعبين ويقوم بتوجيههم".

وواصل كريتشلى تصريحاته " لقد كانت مباراة مثيرة وعصيبة في نفس الوقت. إنها مباراة في الكأس وأن نفوز بها بفضل هدف وحيد، فهذا يثير عاصفة من الحماس لدى اللاعبين بعد صافرة النهاية".

يذكر أن شون ويليامز لاعب شوروسبري سجل الهدف الأول لنادى ليفربول بالخطأ فى مرماه ليواجه الريدز منافسه تشيلسى فى دور الــ 16 ، جيث جاء الهدف فى الدقيقة 75 من الشوط الثانى، بعد أن انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبى.