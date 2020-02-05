شكرا لقرائتكم ifab تمنح اتحاد الكرة الموافقة الأولية لتطبيق تقنية الـvar ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن مسئولى الجبلاية حصلوا على موافقة مبدئية من شركة "IFAB" المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو "var" قبل البدء فى تطبيق تقنية الفيديو بالدورى المصرى خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الإجراءات نحو تطبيق التقنية تسير بشكل جيد.

ونفى المصدر ما يتردد عن فكرة تأجيل تطبيق تقنية الفار، مشيرا إلى أن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة، وأن الفار من المنتظر أن يطبق فى الموعد المتفق عليه مع انطلاق منافسات الدور الثانى، خاصة بعدما قطع المسئولون عن تطبيق التقنية مشوارا طويلا فى تطبيق الفار.

شدد المصدر على أن تدريب الحكام على العمل بتقنية الفيديو لا يواجه أية مشاكل والأمور تسير فى طريقها الصحيح، ولم يقدم مندوب الاتحاد الدولى الذى زار مصر لمتابعة تدريب الحكام المصريين على تطبيق القنية أى ملاحظة سلبية بل يرى أن الأمور تسير على ما يرام.

والتقى الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، مع بيهافشن مورجان مندوب "فيفا" والمسئول عن تكنولوجيا الـvar، اليوم أثناء إجراءات اختبارات الملعب التى تمت باستاد القاهرة وإقامة مباراة من 3 أشواط كل شوط 20 دقيقة بين سيراميكا وبلدية المحلة وانتهت بالتعادل 2/2 بين الفريقين.

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وأجاب مورجان على استفسار للدكتور جمال محمد على بأن الاستعدادات التكنولوجية والمتمثلة فى عربيات النقل ووسائل الاتصال مع عربات البث والاتصال بالحكام على أعلى مستوى والحكام المصريين ممتازين وجاهزون لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى.

وأجرى اختبار الملعب مع تقنية الـvar على استاد السلام أمس واليوم على استاد القاهرة، بحضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام ووليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة.

ووقعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، رسميًا عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثانى من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذى تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تنتهى فى 31 يوليو المقبل.

ويتضمن العقد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر على سبيل التأجير التمويلى وينتهى بالبيع، والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، وأرسلت الشركة الإسبانية الدفعة الثانية من الأجهزة والشاشات اللازمة لتطبيق التقنية.

واتفق مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مع لجنة المسابقات بالجبلاية على أن تراعى تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى للدورى عند وضع جدول الدورى، وتم الاتفاق بين مسئولى اللجنة الخماسية والمسابقات على أن تقام 3 مباريات يوميًا كحد أقصى فى الدور الثانى، بحيث يتمكن اتحاد الكرة من تطبيق تقنية الفيديو فى جميع مباريات المسابقة.