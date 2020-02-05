شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن جاهزية فتحي وأجايي لمباراة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبى للأهلى جاهزية الثنائى أحمد فتحى وجونيور أجايى للمشاركة فى مباراة بيراميدز غدا وفقا لرؤية الجهاز الفنى للفريق.

وأوضح الجهاز الطبى أن أحمد فتحى سوف يشارك فى مران اليوم بشكل طبيعى بعد مشاركته أمس دون شكوى من آلام الكاحل، التى أبعدته عن مباراة الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا، وأوضح الجهاز الطبى أن النيجيرى جونيور أجايى تعافى بشكل نهائى من أعراض نزلة البرد التى تعرض لها مؤخرا عقب العودة من السودان.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الجولة السادسة عشرة من الدورى الممتاز، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء غد الخميس على ملعب الدفاع الجوى.

يدخل الأهلى المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدورى العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدورى يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه، ويفقد الأهلى فى مواجهة بيراميدز الغد خدمات العديد من نجومه بداعى الإصابة وعلى رأسهم سعد سمير، رمضان صبحى، محمد محمود وحمدى فتحى للإصابة، غير أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى يملك بدائل قوية على حد قوله وتأكيداته حيث يضم الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين يأتى فى مقدمتهم، على معلول، محمد مجدى قفشة، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات،اجاى، رامى ربيعة، محمود متولى، أيمن أشرف، محمد هانى، موران محسن بجانب الصفقة السنغالية الجديدة بادجى.