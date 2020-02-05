شكرا لقرائتكم وليد سليمان يشكر وزارة الشباب والرياضة على جائزة سفراء الأخلاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر وليد سليمان نجم النادى الأهلى صورته مع جائزة وزارة الشباب والرياضة عبر حسابه على انستجرام وعلق قائلا : " كل الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة على تكريمى،

وكرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة 13 شخصية رياضية متميزة خلال احتفالية تكريم سفراء الأخلاق الرياضية، التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة العامة للقاعدة الشعبية فى إطار مبادرة "الاخلاق قبل الرياضة وذلك بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

جاءت النتائج بعد الاستفتاء الجماهيرى الذى تم نشره على بوابة مصر للشباب والرياضة ومواقع التواصل الاجتماعى الى جانب الاستفتاء الميدانى ليتم اختيار 13 شخصية رياضية كسفراء للاخلاق الرياضية ، ففى رياضة كرة القدم تم اختيار النجوم حازم إمام ، محمد صلاح ، ووليد سليمان ، وفى الاسكواش نور الشربينى ورنيم الوليلى اما السباحة فتم اختيار البطلة فريدة عثمان وفى كرة اليد اللاعب احمد الاحمر ، وفى التجديف دارين محمود ، وتم اختيار محمد على رشوان فى الجودو، وهداية ملاك فى التايكوندو ، وابراهيم حمتو فى تنس الطاولة ، وشريف عثمان فى رفع الاثقال من ذوى الهمم وعمر حسام فى الخماسى الحديث .

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وأكد وزير الشباب والرياضة أن المبادرة تأتي ضمن عدد من المبادرات التي تتبناها وترعاها الوزارة والتي تهدف بشكل خاص إلى التواصل مع جميع الفئات لإيجاد قيمة مضافة تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، مشيرا إلى ان المبادرة تؤكد على نشر قيم ومبادئ الاخلاق فى المجتمع المصرى والقاء الضوء على النماذج الرياضية المتميزة خلقياً ومهارياً باعتبارهم قدوة للأطفال و الشباب .

جدير بالذكر أن المبادرة سيتم تطبيقها وتنفيذها فى الأندية الجماهيرية ومراكز الشباب بمحافظات القاهرة ،الجيزة ، الاسكندرية ، بورسعيد ، والاسماعيلية كما يتضمن برنامج المبادرة انشطة رياضية ولقاء حوارى عن ادارة الغضب والمشاعر السلبية ، تقبل واحترام الآخر، والاخلاق الرياضية .