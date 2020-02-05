محمد إيهاب يتوجه الى أمريكا للحصول على دورات تدريبية فى الأثقال

جدة - عمرو شويل توجه محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الاثقال الذى أعلن اعتزاله مؤخرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحصول على دورات تدريبية فى اللعبة.

ونشر إيهاب صورة له من الطائرة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" معلقا، "بسم الله توكلنا على الله.. إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعمل سيمنار بأكاديمية رفع الأثقال بولاية نيويورك ولمده يومين (شرح وتعليم كل التكنيكات الخاصة وأسرار ومفاتيح ونظم تدريب رياضة رفع الاثقال من المبتدأين إلى المحترفين من الناحية النظرية والعملية).. ﺍﻟﻠﻬﻢ أﻧﻔﻌﻨﻲ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻤﺘﻨﻲ ﻭﻋﻠﻤﻨﻲ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻨﻲ والله ولى التوفيق".

و سيطرت خلال الفترة الأخيرة حالة من الصدمة على أسرة رفع الأثقال المصرية بعدما أعلنت المحكمة الرياضية الدولية تأييد قرار الاتحاد الدولى للعبة بإيقاف الاتحاد المصرى لمدة عامين، وحرمان لاعبى رفع الأثقال المصريين من المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020.

وجاء القرار بعد جلسة الإستماع لنظر تظلم اللجنة الأولمبية المصرية ليصدر بعدها القرار من لجنة التحكيم الرياضية الدولية بتأكيد قرار الاتحاد الدولى لرفع الأثقال بإيقاف الاتحاد المصرى لمدة عامين..يأتى ذلك فى ظل ثبوت حالات منشطات فى بطولة أفريقيا عام 2016 مما تسبب فى إيقاف الاتحاد المصرى عن المشاركات الدولية ليتم حرمان اللاعبين من التواجد فى بطولة العالم التى أقيمت مؤخرا فى تايلاند.

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و يبدو أن أكثر المتضررين من هذا الإيقاف الرباع الأوليمبى محمد إيهاب الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل والذى أعلن اعتزاله عبر هذا القرار، وسط الطموح فى حصد ذهب طوكيو 2020.

كما أن إيهاب كان يطمح فى تحقيق رقم أوليمبى جديد عبر بوابة طوكيو وكسر الرقم العالمى، حيث يعقد جلسة مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى مطلع الأسبوع المقبل لبحث أزمة تأكد إيقاف الاتحاد المصرى عن المشاركات الدولية من قبل المحكمة الدولية الرياضية.

وكان إيهاب أعلن اعتزاله بعد قرار الإيقاف عامين، إلا أن وزير الرياضة أشرف صبحى، تدخل ليثنيه عن قرار الاعتزال، فى محاولة للطعن ضد قرار الإيقاف والإبقاء على فرص مصر فى المشاركة الأوليمبية قبل أن يتأكد الحكم، ليتجه إيهاب إلى عالم التدريب.