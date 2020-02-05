شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ وسمير عدلي يمثلان الأهلي بقرع ربع نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويحضر الثنائي مراسم القرعة التي يجريها الـ«كاف» للتعرف على الفريق الذي سيواجه الأهلي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا من بين فرق مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي.

وتقام في السابعة مساء اليوم، الأربعاء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بأحد فنادق الجيزة المطلة على الأهرامات، وسيتواجد فيها ممثلون لـ4 أندية مصرية هي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال وبيراميدز والمصري في الكونفدرالية، وتأهل لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا 8 أندية في ربع النهائي توجت جميعها من قبل باللقب ويأتى على رأسهم الأهلي المتوج 8 مرات والزمالك بـ5 ألقاب ومازيمبي الكونغولي 5 ألقاب والترجي التونسي 4 ألقاب والرجاء المغربي 3 ألقاب والوداد المغربي لقبين ولقب لكل من النجم الساحلي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي.

يذكر أن الأهلي تأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال، عن المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بعد التعادل مع الهلال السوداني بالخرطوم في آخر مباريات دوري المجموعات.

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ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا مساء اليوم استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر اقامتها فى السابعة والنصف مساء غد الخميس حيث يختتم الأهلي تدريباته في الرابعة عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر

ويعقد رينيه فايلر محاضرة بالفيديو مساء اليوم في فندق إقامة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا، وحرص الجهاز الفني على الاستعانة بملخص لمجموعة من مباريات بيراميدز لعرضها على اللاعبين تتضمن آخر مباريات الفريق في الكونفيدرالية والدوري.

ويسعى فايلر لتحديد مواطن القوة والضعف بالفريق المنافس قبل مواجهة الغد في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء غد الخميس على ملعب الدفاع الجوي.