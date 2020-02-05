شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تعلن نتائج دور 32 من دورى مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، نتائج دور 32 من دورى مراكز الشباب، الذى تنظمه الوزارة للعام السابع، بمشاركة 600 مركز شباب من مختلف محافظات الجمهورية.

تأهل مركز شباب أقطية ( شمال سيناء ) إلى دور 16من البطولة على حساب مركز شباب أبوتشت (قنا) بضربات الجزاء الترجيحية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وتأهل مركز شباب شيبة ( الشرقية ) على حساب مركز شباب فؤاد عباس (سوهاج) بضربات الجزاء الترجيحية بأربعة أهداف مقابل هدفين وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلى بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، ويحقق مركز شباب ديروط الشريف صاحب المركز الثاني بمحافظة أسيوط أولي مفاجأت الدوري ويخرج مركز شباب فيصل حامل لقب دوري مراكز الشباب النسخة الثالثة والرابعة بعد فوزه عليه بضربات الجزاء بخمسة أهداف مقابل أربعة ،وحصد مركز شباب الحسينات ( الأقصر) بطاقة التأهل إلي دور 16 بعد فوزه علي مركز شباب برما (الغربية) بخمسة أهداف مقابل لاشئ ،وتأهل مركز شباب العمراوي ( الإسكندرية ) علي حساب مركز شباب طيبة العوامية ( الأقصر) بعد فوزه عليه بأربعة أهداف مقابل لا شىء، وأبناء مركز شباب بهادة (القليوبية) يتفوقون علي أبناء مركز شباب القصير(البحر الأحمر) بثلاثة أهداف نظيفة .

حجزت مراكز شباب أبو قطفة والشرابية وشبرانبات بطاقة التأهل إلي دور 16 من دوري مراكز الشباب النسخة السابعة ، بعد فوز الأول علي مركز شباب أبو زنيمه بسبعة أهداف مقابل هدف ، والثاني بعد فوزه علي منشأة عبد الرحمن بضربات الجزاء الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل لا شىء، والثالث بعد فوزه علي مركز شباب الروضة بهدفين لهدف واحد.

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وفى حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صعد مركز شباب أبو المطامير (البحيرة) علي حساب مركز الموهوب(الوادي الجديد) بفوزه بهدفين نظيفين ، وفاز أبناء مركز شباب البصيلية (أسوان) علي أبناء مركز شباب الواسطي (أسيوط) بهدفين لهدف ، وحقق كفر قشاش (البحيرة) فوزاً كبيراً علي فرحات(الفيوم)بخمسة أهداف مقابل هدفين ، وتأهل بني مزار (المنيا) علي حساب المنيرة(الوادي الجديد) بعد فوزه بهدفين مقابل هدف وحيد ، وفي مباراة صعبة حقق فريق مركز شباب المحسمة المحطة (الإسماعيلية) فوزاً هاماً ويتأهل علي حساب مركز شباب بلفيا(بني سويف) بعد حسم المباراة بركلات المعاناة الترجيحية بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين .

وحسم فريق مركز شباب سبورتنج (بورسعيد) تأهله لدور 16 بعد فوزه علي فريق مركز شباب وادي الرمل(مطروح) بنتيجة هدفين لهدف ، وودع فريق مركز شباب أبو النمرس (الجيزة ) الدوري بعد هزيمته من فريق مركز شباب كفر الباجور(المنوفية) بهدفين لهدف ، وتقام مباريات دور الـ 16 أيام 9 و10 و11 فبراير الجاري، ودور الثمانية يومي 16 و17 من الشهر نفسه ، ونصف النهائي يومي 23 و24 من الشهر ذاته، ثم النهائي أوائل مارس المقبل علي ملاعب محافظة الوادي الجديد.

ويحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قيمتها 150 ألف جنيه، وصاحب المركز الثاني على 100 ألف جنيها، والمركز الثالث على 70 ألف جنيه، والرابع على 50 ألف جنيه.