شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد جاهزية أحمد فتحى وأجايى للمشاركة فى مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى جاهزية الثنائى أحمد فتحى وجونيور أجايى للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية ومباراة بيراميدز غدا وفقا لرؤية الجهاز الفنى للفريق، وأوضح الجهاز الطبى أن أحمد فتحى سوف يشارك فى مران اليوم بشكل طبيعى بعد مشاركته أمس دون شكوى من آلام الكاحل التى أبعدته عن مباراة الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا وأوضح الجهاز الطبى أن النيجيرى جونيور أجايى تعافى بشكل نهائى من أعراض نزلة البرد التى تعرض لها مؤخرا عقب العودة من السودان .

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الجولة السادسة عشرة من الدورى الممتاز المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء غد الخميس على ملعب الدفاع الجوى.

يدخل الأهلى المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدورى العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدوري يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه ، ويفقد الأهلي في مواجهة بيراميدز الغد خدمات العديد من نجومه بداعي الإصابة وعلى رأسهم سعد سمير، رمضان صبحي، محمد محمود وحمدي فتحي للإصابة، غير أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يملك بدائل قوية على حد قوله وتأكيداته حيث يضم الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين يأتي في مقدمتهم ، على معلول ، محمد مجدي قفشة ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ،اجاي ، رامي ربيعة ، محمود متولي ، أيمن أشرف ، محمد هاني ، موران محسن بجانب الصفقة السنغالية الجديدة بادجي.