شكرا لقرائتكم خبر عن متعب وفضل والثعلب وشيتوس الأبرز فى مواجهة قدامى الأهلى والزمالك قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه ستتم إقامة ودية خماسية بين قدامى الأهلى والزمالك يوم 19 فبراير الجارى تسبق مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى المقرر إقامته باستاد محمد بن زايد بالإمارات يوم 20 من نفس الشهر.

وتابع فضل لـ"الخليج 365" ودية القدامى ستكون مباراة خماسية قبل مباراة السوبر المصرى وستشهد تواجد نجوم كبار الأهلى والزمالك على رأسهم حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق وأحمد عبدالله عضو اتحاد الكرة الحالى، بالإضافة إلى وائل رياض شيتوس وعماد متعب وأحمد حسن الصقر.

وأضاف عضو الجبلاية أنه سيشارك فى ودية قدامى الأهلى والزمالك، مؤكداً أن السوبر المصرى سيكون صورة مشرفة للكرة المصرية، ويتمنى أن تخرج المباراة بصورة تليق بمصر فى دولة الإمارات.

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ورفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فكرة تعيين حكام عرب لمباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى، المقرر إقامته باستاد محمد بن زايد بالامارات.

جاء قرار استبعاد الحكام العرب من إدارة السوبر المصري علي الرغم من تواجد حكام النخبة الاوروبيين في معسكر اعداد خلال الشهر الجاري استعدادا لكاس الأمم الأوروبية التي تنطلق في يونيو المقبل وفضل اتحاد الكرة بالتنسيق مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام استقدام أي حكام من جنسبات مختلفة بعيداً عن الحكام العرب بسبب وجود انتماءات لبعض الحكام العرب في تشجيع الاهلي و الزمالك، وبدأ الغندور في البحث عن حكام مميزين من الحكام الاجاتب سواء من اسيا او امريكا الجتوبية وهو ما سيتم الكشف عنه خلال الساعات المقبلة.

ويتحمل مجلس أبو ظبي الرياضي تكلفة استقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة السوبر علي أن يقوم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية باختيار الطاقم بنفسه.

وكشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه تقرر صرف مبلغ 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول فى بطولة السوبر المحلى و300 ألف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة التى ستقام فى الإمارات يوم 20 فبراير المقبل بين الأهلى والزمالك.