شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتمسك بحضور 10 آلاف مشجع فى نصف نهائي البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مسئولو النادى الإسماعيلي اتصالاتهم مع الجهات الأمنية من أجل زيادة أعداد الجماهير التى ستحضر مواجهة قبل نهائي البطولة العربية إلى 10 آلاف متفرج ، حيث ينتظر أن يلعب الدراويش مع الفائز من موقعة الرجاء المغربى ومولودية الجزائرى يوم 16 فبراير بينما العودة 25 من نفس الشهر ، وتلقى الإسماعيلى خطابا رسميا من الاتحاد العربى يفيد بتحديد موعد مباراتى الفريق ، ضمن منافسات الدور قبل النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتأهل الإسماعيلى للدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد فى الاسكندرية والتعادل السلبى فى لقاء الإياب على استاد الإسماعيلية.

Advertisements

بعيداً عما سبق ، يواصل مسئولو النادى الإسماعيلى إنهاء إجراءات استخراج تأشيرة دخول البلاد للوافد الجديد الاوغندى باتريك كادو مهاجم نهضة بركان المغربى تمهيداً لإنتظامه فى تدريبات الدراويش ، نجح مسئولو الإسماعيلى بصفة رسمية فى قيد الوافد الجديد “باتريك كادو” بقائمة الفريق المحلية والعربية خلال اللحظات الأخيرة ، وانضم المهاجم الأوغندى الدولى لصفوف الفريق قادما من نهضة بركان المغربى قبل انتهاء المريكاتو الشتوى بساعات قليلة ، سعيا لزيادة فعالية الجانب الهجومى للدراويش.

وتحدث المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي،المشرف العام على قطاع الكرة مع مسئولى الاتحادين المصرى والعربى من أجل السماح بقيده ضمن صفوف الفريق استعدادا للمشاركة بالمنافسات المقبلة.

كما قام فريق العمل الإدارى للنادي الإسماعيلي بجهود مكثفة خلال الساعات الأخيرة ، بغية قيد اللاعب ليصبح جاهزا فى التواجد مع الفريق فى المنافسات المحلية فضلا عن دور الأربعة للبطولة التى تحمل أسم الملك محمد السادس.