شكرا لقرائتكم خبر عن 27 ميدالية متنوعة لأبطال المؤسسات الرياضية العسكرية.. وتألق مدرسة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح لاعبو المؤسسات الرياضية العسكرية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة فى الحصول على 27 ميدالية متنوعة " 10 ذهبية، 9 فضية، 8 برونزية " وذلك خلال مشاركتهم فى البطولة الإفريقية للمضمار للدراجات التى أقيمت بالقاهرة مؤخراً بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من 10 دول هي: مصر، السودان، الجزائر، المغرب، جنوب إفريقيا، نيجيريا، بروندى، سيشل، بوركينافاسو، كوت ديفوار.

حيث تألق لاعبو المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس افى البطولة ونجحوا فى اقتناص العدد الأكبر من الميداليات، فقد حصلت ابتسام زايد على 4 ذهبيات فى الاسكراتش والمطاردة الفردية وسباق النقاط، والامنيوم، وفضية السرعة الفرقية.

ونجح أحمد عبدالرحمن السنفاوى فى الحصول على ذهبيتى الكيلو والكيرين وفضيتى الاسبرنت والمطاردة الفرقية، وبرونزية السرعة الفرقية.

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وحصل أحمد خالد على ذهبية الاسكراتش، وفضيتى المطاردة الفرقية والماديسون، وبرونزيتى السرعة الفرقية والمطاردة الفردية. وحصلت آية أشرف على فضية الماديسون؛ فى الوقت نفسه حصل حسين نصر على فضية المطاردة الفرقية، وبرونزية الكيلو.

وحصل محمد قاسم على فضيتى المطاردة الفرقية والماديسون، وبرونزية السرعة الفرقية. بينما حصل يوسف أحمد زكى على ذهبية المطاردة الفرقية، وبرونزية المطاردة الفردية رجال. وفاز سيد عصام بذهبية المطاردة الفرقية، وحصل محمد فراج على برونزية السرعة الفرقية. وحصل أحمد موسى على برونزية السرعة الفرقية. ونجح محمد فرج عايش لاعب المؤسسة الرياضية بالمنيا الحصول على ذهبية المطاردة الفرقية.

يأتى هذا الإنجاز نتيجة التنسيق الدائم بين جهاز الرياضة للقوات المسلحة والاتحاد المصرى للدراجات ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية.