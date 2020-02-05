شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تعلن تقديم موعد مباراة الزمالك وسموحة ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تقديم موعد مباراة الزمالك وسموحة فى الجولة الأولى من المرحلة النهائية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2019 / 2020، التى ستنطلق غدا الخميس لمدة ساعتين، لتقام فى الرابعة عصرا بدلا من السادسة لإذاعتها تليفزيونيا عبر شاشة أون سبورت.

كما أشار عبد المنعم إلى إذاعة لقاء الأهلى مع الأوليمبى المقرر له السادسة مساء، حيث تشهد الجولة الأولى بخلاف لقائى الأهلى والزمالك مبارتين قويتين بين كل من طلائع الجيش والبنك الأهلى وسبورتنج مع هليوبوليس.

فيما تقام الجولة الثانية يوم الخميس المقبل الموافق 13 فبراير بلقاءات بين كل من سموحة مع الأهلى والبنك الأهلى مع الأوليمبى وهليوبوليس مع الزمالك وسبورتنج مع طلائع الجيش.

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أما الجولة الثالثة ستقام الخميس 20 فبراير بمواجهات بين كل من الأهلى مع البنك الأهلى وسموحة مع هليوبوليس والأوليمبى مع سبورتنج والزمالك مع طلائع الجيش.

بينما تقام الجولة الرابعة يوم الخميس 27 فبراير بمواجهات بين كل من هليوبوليس مع الأهلى والبنك الأهلى مع سبورتنج وطلائع الجيش مع سموحة والأوليمبى مع الزمالك.

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.