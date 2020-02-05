شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة .. أسود على الشاشة.. خاسرون فى الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم الثنائى أحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق لمصر المقاصة ورضا عبد العال مدرب بلدية المحلة السابق، بالشاشات والبرامج الرياضية التى اعتمدت عليهما فى تحليل المباريات، واشتهرا بالآراء التى جذبت الانتباه لغرابتها، وبين شهرتهما على الشاشة وإخفاقات الملعب أثبت الثنائى بأنهما أسود على الشاشة خاسرون فى الملعب. فى هذا الفيديو نستعرض تاريخ كل منهما فى الملعب..

فى هذا الفيديو نستعرض تاريخ كل منهما فى الملعب.. "ميدو" 6 إقالات فى أقل من 6 مواسم -بدأ ميدو مسيرته التدريبية مع الزمالك فى موسم 2014. ـ قاد الفارس الأبيض فى 31 مباراة حقق 16 فوزا و8 تعادلات و7 هزائم. - تولى تدريب الإسماعيلى فى 2015. ـ خاض 9 مباريات حقق 5 انتصارات وتعادلا وحيدا و3 هزائم - عاد للزمالك فى 2016، وخاض 7 مباريات. ـ حقق 4 فوز وتعادلا وحيدا وهزيمتين ورحل عقب الخسارة من الأهلى - تولى إدارة وادى دجلة فى نوفمبر 2016. ـ انتهت مهمته مع دجلة بعد 42 مباراة حقق 10 فوز و14 تعادلا و18 هزيمة - تولى تدريب الوحدة السعودى فى ديسمبر 2018 حتى مارس 2019. ـ لعب 13 مباراة، فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر فى 4 مباريات Advertisements ـ أقيل من منصبه مع الوحدة بسبب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". - ميدو أقيل من تدريب مصر المقاصة بعد تراجع الفريق للمركز الــ 15 فى الدوري.

رضا عبد العال

رضا عبد العال - أقيل من تدريب بلدية المحلة بعد تراجع النتائج فى دورى القسم الثانى. - تاريخ رضا عبد العال التدريبى بدأ عام 2001 ولم يشهد أى نجاحات -لم يدرب أى فريق فى الدورى الممتاز، وتقدم باستقالته سريعا من كل فريق دربه بسبب سوء النتائج - أطول مدة مع فريق كانت فى نادى طنطا لمدة 4 سنوات فى دورى الدرجة الثانية -اكتسب شهرته فى السنوات الأخيرة بسبب تحليلاته للمباريات التى تضمنت آراء عكس الجميع - نجح فى توقع أمور لم يتوقعها غيره كخروج المنتخب المصرى من دور المجموعات فى كأس العالم روسيا 2018 - أشهر ما قال على الشاشة "كل المدربين هجاصين وأنا مدرب هجاص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فى دقيقة .. أسود على الشاشة.. خاسرون فى الملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.