شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أبرار يسرى لاعبة الطائرة: كان نفسى أكون مضيفة طيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن ، نجمة اليوم فى برة الملعب هى أبرار يسرى لاعبة الكرة الطائرة السابقة فى النادى الأهلى، والتى تعد أبرز نجمات اللعبة فى النادى فى مرحلة الشباب سابقا ، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، فهى أيضاً تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ هوايتى الكتابة.. بحب أكتب فى مواضيع مختلفة فى كل الأوقات . ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ مكرونة محمرة.. بحب أعملها قوى.

أبرار يسرى من نجمك المفضل ؟ عادل إمام طبعا.. بحب كل أعماله فنان كبير بصراحة. من مطربك المفضل ؟ محمد حماقى .. أغانيه كلها حلوة. Advertisements لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكوني إيه ؟ لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكوني إيه ؟ مضيفة طيران أو مرشدة سياحية. لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟ لا خالص .. بتجاهل المعاكسات دايما .

أبرار يسرى مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟ ياسمين عبد العزيز .. فنانة حلوة ومرحة وأعمالها كلها لطيفة. بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟ الكاجوال.. ملابس مريحة.. لكن أكيد الملابس الفورمال ليها وقتها برضو.

أبرار يسرى

أبرار يسرى

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