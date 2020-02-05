شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لماذا يرتدى الزمالك قميصه الأبيض بالخطين الحمر؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما يختار أى نادٍ لون "التى شيرتات" التى يرتديها، لتكون معبرة عن سبب نشأته أو مدينته أو الأحداث التى تحيط به سواء كانت سياسية أو اجتماعية.
ولم يخرج نادى الزمالك، عن هذا المنحنى، فقد اختار منذ نشأته "الأبيض والخطين الحمر"، كألوان أساسية للتى شيرت الذى يرتديه لاعبوه على مر العصور.
ويلتقى الزمالك فى السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، مع حرس الحدود على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.
ويحتل الزمالك قبل مباراة اليوم المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 13 مباراة فقط فاز فى 7 مباريات وتعادل في أربعة، وخسر مواجهتين، بينما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 18 نقطة من 15 مباراة، انتصر في 4 مواجهات وتعادل في ستة وخسر 5 لقاءات.
النشأة
نشأ نادي الزمالك في بداية العقد الثاني من القرن العشرين "5 يناير 1911"، تحت اسم نادى قصر النيل.
ويُعد جورج مرزباخ، رئيس المحاكم المختلطة فى مصر آنذاك، هو أول رئيس لنادى الزمالك، حيث حلم بأن يكو أحد أهم الأندية فى القارة الأفريقية والعالم العربي.
انتقال الزمالك
وفي عام 1913، انتقل النادي إلى مقر ثاني عند تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس الحاليين، فى مكان مبانى الشهر العقارى ودار القضاء العالى، وتغير اسمه إلى المختلط، نسبة إلى المحاكم المختلطة، والتى كان أحد أفرادها "سعد زغلول"، رائد الحركة الوطنية المصرية
ثورة 23
ومع ثورة 23 يوليو 1952، تغير الاسم إلى نادى الزمالك، وانتقل لمنطقة ميت عقبة بالمهندسين، على شارع جامعة الدول العربية.
لمعرفة سبب ارتداء الزمالك قميصه الأبيض ذو الخطين الحمر من هنا
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. لماذا يرتدى الزمالك قميصه الأبيض بالخطين الحمر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.