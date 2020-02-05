شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لماذا يرتدى الزمالك قميصه الأبيض بالخطين الحمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما يختار أى نادٍ لون "التى شيرتات" التى يرتديها، لتكون معبرة عن سبب نشأته أو مدينته أو الأحداث التى تحيط به سواء كانت سياسية أو اجتماعية.

ولم يخرج نادى الزمالك، عن هذا المنحنى، فقد اختار منذ نشأته "الأبيض والخطين الحمر"، كألوان أساسية للتى شيرت الذى يرتديه لاعبوه على مر العصور.

ويلتقى الزمالك فى السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، مع حرس الحدود على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

ويحتل الزمالك قبل مباراة اليوم المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 13 مباراة فقط فاز فى 7 مباريات وتعادل في أربعة، وخسر مواجهتين، بينما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 18 نقطة من 15 مباراة، انتصر في 4 مواجهات وتعادل في ستة وخسر 5 لقاءات.

النشأة

نشأ نادي الزمالك في بداية العقد الثاني من القرن العشرين "5 يناير 1911"، تحت اسم نادى قصر النيل.

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ويُعد جورج مرزباخ، رئيس المحاكم المختلطة فى مصر آنذاك، هو أول رئيس لنادى الزمالك، حيث حلم بأن يكو أحد أهم الأندية فى القارة الأفريقية والعالم العربي.

انتقال الزمالك

وفي عام 1913، انتقل النادي إلى مقر ثاني عند تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس الحاليين، فى مكان مبانى الشهر العقارى ودار القضاء العالى، وتغير اسمه إلى المختلط، نسبة إلى المحاكم المختلطة، والتى كان أحد أفرادها "سعد زغلول"، رائد الحركة الوطنية المصرية

ثورة 23

ومع ثورة 23 يوليو 1952، تغير الاسم إلى نادى الزمالك، وانتقل لمنطقة ميت عقبة بالمهندسين، على شارع جامعة الدول العربية.



