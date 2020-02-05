الإسماعيلى يفتقد جهود محمد هاشم فى مباراة الزمالك بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب محمد هاشم مدافع النادى الإسماعيلى عن مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك، المقرر لها الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، بداع الإيقاف بعد تعرضه للطرد فى مباراة أسوان التى خسرها الدراويش بهدفين مقابل هدف فى إطار مواجهات الجولة 16 للمسابقة المحلية، وطلب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الإسماعيلى من إدارة ناديه تمديد تعاقد محمد هاشم مدافع الدراويش، الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، يأتى ذلك القرار فى ظل تألق اللاعب فى الفترة الأخيرة وظهوره بشكل مميز فى خط دفاع الفريق الأصفر بعدما كان خارج الحسابات مع الاجهزة الفنية السابقة للإسماعيلى، إلا أن المدرب الفرنسى يثق فى قدرات هاشم ويرى أنه لاعب مميز.
المدافع صاحب الـ27 عاما كان قريبا من الرحيل عن قلعة الدراويش، لعدم اقتناع الصربي ميودراج يسيتش، بإمكانياته الفنية، وذلك قبل أن يقرر الجهاز الفني الحالي الاعتماد عليه بشكل أساسي على حساب محمد مجدي، في ظل تذبذب الاخير بالفترة الحالية وكثرة إصاباته.
وتعاقد الإسماعيلى فى فترة الانتقالات الشتوية مع التونسى فخر الدين بن يوسف والاوغندى باتريك كادو لتدعيم خط هجوم الدراويش في النصف الثاني من الموسم.
وتأهل الإسماعيلي للدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد تخطي عقبة الاتحاد السكندري بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد في الإسكندرية والتعادل السلبي في لقاء الإياب علي استاد الإسماعيلية.
وأصدر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى المشرف العام على قطاع الكرة قرارا بتوقيع غرامات مالية على اللاعبين، بعد الأداء الباهت فى لقاء الأمس أمام أسوان، الذى أدى للهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بمسابقة الدورى المحلى.
تأتى تلك الغرامة إرساءً لمبدأ الثواب والعقاب الذى ينتهجه مجلس الإدارة بين اللاعبين وبهدف استعادة الروح القتالية وإعادة تنظيم الأمور والأنضباط داخل الفريق وتجنب فقدان مزيد من النقاط خلال مشواره بالمسابقة المحلية.
وشدد رئيس النادى الإسماعيلى على انه يجب على اللاعبين بذل أقصى جهد ممكن من أجل إعلاء شأن النادى الاسماعيلى مضيفا بانه لا مكان لأى لاعب متخاذل خلال المرحلة المقبلة.
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