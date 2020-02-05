شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومحافظ أسوان يشهدان مهرجان النوبة الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق الاثنين المقبل فعاليات مهرجان النوبة الرياضى، الذى سيقام خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير الجارى بمحافظة أسوان، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

يشارك فى المهرجان 2000 متسابق من أهالى النوبة فى عدد من الألعاب والسابقات والتى تضم "ماراثون جرى ينطلق من ميدان الشرطة بنصر النوبة إلى مركز شباب إبريم، ونهائى مباريات خماسى كرة قدم، كرة طائرة، تنس طاولة، عرض للفنون الشعبية".

وعلى هامش المهرجان يلتقى الدكتور أشرف صبحي بمدربين برنامج "premier skills" لمشروع ألف بنت .. ألف حلم، ومن المتوقع أن يلتقي بمدير المجلس البريطاني، والمستشار الإنجليزي للبرنامج بالمجلس الثقافي البريطاني Natalia Amold، ورئيس مدربين الدوري الإنجليزي Paul Hughes.

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كما سيقوم الوزير بزيارة خاصة للمشروع للوقوف على آخر المستجدات والتدريبات الخاصة، وكذلك التعرف على أهم النتائج والمخرجات التي سوف يكون لها عظيم الأثر في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وكافة الأنشطة التي تنفذ من قبل الوزارة في هذا الشأن.

يأتي هذا في إطار خطة الوزارة في تنفيذ عدد من الانشطة والبرامج الرياضية والشبابية في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، من خلال التنسيق الدائم والمستمر مع اللواء احمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للامن والمناطق الحدودية.

وكان وزير الرياضة قد كرم 13 شخصية رياضية متميزة خلال احتفالية تكريم سفراء الأخلاق الرياضية، التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة العامة للقاعدة الشعبية فى إطار مبادرة "الاخلاق قبل الرياضة وذلك بمركز التعليم المدنى بالجزيرة .

جاءت النتائج بعد الاستفتاء الجماهيرى الذى تم نشره على بوابة مصر للشباب والرياضة ومواقع التواصل الاجتماعى الى جانب الاستفتاء الميدانى ليتم اختيار 13 شخصية رياضية كسفراء للاخلاق الرياضية ، ففى رياضة كرة القدم تم اختيار النجوم حازم إمام ، محمد صلاح ، ووليد سليمان ، وفى الاسكواش نور الشربينى ورنيم الوليلى اما السباحة فتم اختيار البطلة فريدة عثمان وفى كرة اليد اللاعب احمد الاحمر ، وفى التجديف دارين محمود ، وتم اختيار محمد على رشوان فى الجودو، وهداية ملاك فى التايكوندو ، وابراهيم حمتو فى تنس الطاولة ، وشريف عثمان فى رفع الاثقال من ذوى الهمم وعمر حسام فى الخماسى الحديث.