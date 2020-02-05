حوار الخليج 365 .. "600 فريق والنقطة بـ1000 جنيه".. ماذا تعرف عن دوري مراكز الشباب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي:

في عام 2013، الركود أصاب الكرة المصرية بتوقف الدوري الممتاز موسم 2012-2013 بالتزامن مع الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد ولكن في الوقت ذاته كان موعدًا لميلاد دوري مراكز الشباب؛ حيث أُقيم النهائي الأول على مستوى الجمهورية باستاد القاهرة بين مركزي شباب أبو النمرس "جيزة" والعمراوي "الإسكندرية".

600 مركز شباب يتنافسون على مستوى محافظات مصر تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة في سباق الحصول على "المزايا"؛ حيث تضم المجموعة بحد أقصى 24 فريقًا وحد أدنى 12: "أعداد الفرق تكون قليلة في المحافظات الحدودية والجميع يُشارك بما في ذلك شمال وجنوب سيناء"، محمد غريب، المدير التنفيذي لدوري مراكز الشباب في مصر يتحدث ليلا كورة.

البطولة انطلقت في عهد وزير الرياضة والشباب السابق خالد عبد العزيز وعملّ محمد غريب، المدير التنفيذي لدوري مراكز الشباب في مصر على انتظامها منذ انطلاقها حتى موسمها السابع 2019-2020.

لتشجيع مراكز الشباب يحصل كل فريق على مبلغ 1000 جنيه مع كل نقطة يحصل عليها كـ"مزايا" ولكن في نهاية الموسم وهو مادفع بعض مراكز الشباب المُشاركة في دوري الدرجة الرابعة للمشاركة في دوري مراكز الشباب في نفس الوقت: "نظمت البطولة لتُقام يومي السبت والأحد من كل أسبوع حتى في المجموعات التي تضم 12 فريقًا".

الأمر لم يتوقف عند ذلك وزارة الشباب تدعم كل فريق بـ3000 جنيه قبل انطلاق منافسات دوري مراكز الشباب كدعم لشراء القمصان للفريق بخلاف 1000 جنيه بدل انتقال و500 جنيه بدل تخطيط ملعب إذا كان مركز الشباب يمتلك ملعبًا: "نهدف أن يُشارك الكل نريد أن تكون هناك رياضة في جميع ربوع مصر".

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تنظيم البطولة بشكل يُحاكي البطولات الرسمية سببًا من أسباب نجاحها، حسبما يرى محمد غريب، المدير التنفيذي لدوري مراكز الشباب: "نستقدم حكامًا من اتحاد الكرة ويكون هناك تكريمًا رسميًا في المباراة النهائية؛ حيث يحضر المحافظ ووزير الشباب والرياضة وغيرهم من اللاعبين ويحصل صاحب المركز الأول على مستوى الجمهورية على 150 ألف جنيه للمركز الأول و100 ألف جنيه للثاني و75 ألف جنيه للمركز الثالث و50 ألف جنيه للمركز الرابع، بينما يحصل بطل كل محافظة على 100 ألف جنيه وصاحب المركز الثاني على 75 ألف جنيه مقابل 50 ألف جنيه لصاحب المركز الثالث وتيُثّ فضائية النيل للرياضة المباريات".

البطولة أيضًا تُقام لها قرعة علنية في مقر وزارة الشباب والرياضة بحضور اللاعبين البارزين في مصر؛ حيث حضر هذه قرعة الموسم الجاري 2019/2020 طارق يحيى، لاعب الزمالك الأسبق.

ولكن الأمور لم تكن سهلة في البداية، فيتذكر محمد غريب حين عضّ لاعب حكمًا في أذنه وأحدث له عاهة مستديمة، حينها لجنة الحكام أعلنت إنها لن تُرسل حكامها لإدارة مباريات دوري مراكز الشباب في الوقت الذي ستُقام في اليوم التالي 116 مباراة على مستوى الجمهورية: "كان لابد من قرار حازم فأصدرنا قرارًا بشطب اللاعب وإيقاف النادي موسمين بخلاف الغرامة المالية وهو الأمر الذي جعل الجميع يلتزم".

مراكز الشباب تلعب لأجل "المزايا" لذا أي عقوبة يتم خصمها من المزايا فلن يجدوا مقابلاً بنهاية الموسم لذا يعملوا على إنجاح المباريات والبطولة عامة والالتزام؛ حيث يتم توزيع "المزايا" 60% للنادي و40% للاعبين: "لو انسحب نادي قبل المباراة يدفع 5000 جنيه غرامة نظير مزايا نقاط الفوز (3000 جنيه) ومقابل الحكم وسيارة الإسعاف".

وخلافا للعقوبات والمزايا هناك لوائح للبطولة؛ حيث لابد أن تضم مراكز الشباب لاعبين أقل من 21 سنة في قائمتها التي تضم 30 لاعبًا باستثناء 5 لاعبين فوق السن أو من اللاعبين المُسجلين باتحاد الكرة: "نهدف خلق قاعدة جديدة وخلق روح من المنافسة بدلاً من أن يُسيطر على البطولة اللاعبون الكبار في السن فقط".

ويرى غريب أن كل هذا لا يُعني أن البطولة ستواصل نجاحها تلقائيًا في نسخها المقبلة: "نعمل دائمًا على تطوير اللوائح الخاصة باللاعبين وتطوير المراكز ومتابعة سير العمل بمراقبة المبارايات كل هذا يُساعد على نجاحها.. وأتمنى أن تلقى البطولة رواجًا أكثر إعلاميًا في السنوات المقبلة".