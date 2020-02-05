مفاجأة مدوية وانتصار كاسح.. نتائج دور الـ32 من دوري مراكز الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت جميع مباريات دور الـ32 من المرحلة النهائية لدوري مراكز الشباب والذي يقام تحت تنظيم وزارة الشباب والرياضة المصرية، والذي شهد إقامة 16 مباراة بين المتأهلون من جميع المحافظات المصرية.

وتأهل مركز شباب أقطية إلي دور 16من البطولة علي حساب مركز شباب أبوتشت بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة،

وتأهل مركز شباب شيبة علي حساب مركز شباب فؤاد عباس بضربات الترجيحية بأربعة أهداف مقابل هدفين وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحقق مركز شباب ديروط الشريف صاحب المركز الثاني بمحافظة أسيوط أولي مفاجأت الدوري ليخرج مركز شباب فيصل حامل لقب دوري مراكز الشباب النسخة الثالثة والرابعة بعد فوزه عليه بضربات الجزاء بخمسة أهداف مقابل أربعة.

وحصد مركز شباب الحسينات بطاقة التأهل إلي دور 16 بعد فوزه علي مركز شباب برما بخمسة أهداف نظيفة.

وتأهل مركز شباب العمراوي علي حساب مركز شباب طيبة العوامية بعد فوزه عليه بأربعة أهداف مقابل لاشيء، كما تفوق مركز شباب بهادة علي مركز شباب القصير بثلاثة أهداف نظيف.

وحجزت مراكز شباب أبو قطفة والشرابية وشبرانبات بطاقة التأهل إلي دور 16 بعد فوز الأول علي مركز شباب أبو زنيمة بسبعة أهداف مقابل هدف، والثاني بعد فوزه علي منشأة عبد الرحمن بضربات الجزاء الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل لاشئ ، والثالث بعد فوزه علي مركز شباب الروضة بهدفين لهدف واحد.

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وصعد مركز شباب أبو المطامير علي حساب مركز الموهوب بفوزه بهدفين نظيفين، وفاز أبناء مركز شباب البصيلية علي أبناء مركز شباب الواسطي بهدفين لهدف، وحقق كفر قشاش فوزاً كبيراً علي فرحات بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وتأهل بني مزار علي حساب المنيرة بعد فوزه بهدفين مقابل هدف وحيد، وفي مباراة صعبة حقق فريق مركز شباب المحسمة المحطة فوزاً هاماً ويتأهل علي حساب مركز شباب بلفيا بعد حسم المباراة بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

وحسم فريق مركز شباب سبورتنج تأهله لدور 16 بعد فوزه علي فريق مركز شباب وادي الرمل بنتيجة هدفين لهدف، وودع فريق مركز شباب أبو النمرس ) الدوري بعد هزيمته من فريق مركز شباب كفر الباجور(المنوفية) بهدفين لهدف.

وتقام مباريات دور الـ 16 أيام 9 و10 و11 فبراير الجاري، ودور الثمانية يومي 16 و17 من الشهر نفسه، ونصف النهائي يومي 23 و24 من الشهر ذاته، ثم النهائي أوائل مارس المقبل علي ملاعب محافظة الوادي الجديد.

ويحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قيمتها 150 ألف جنيها، وصاحب المركز الثاني على 100 ألف جنيها، والممركز الثالث على 70 ألف جنيها، والرابع على 50 ألف جنيهاً.