"أتمنى الخسارة 6 من الأهلي".. بشير التابعي يكشف طريق عودة الزمالك للألقاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: كشف بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، طريق عودة الفريق الأبيض للمنافسة على الألقاب مجددًا. وقال، في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر": "أتمنى خسارة الجيل الحالي للفريق بستة أهداف أو سبعة من الأهلي". وتابع: "عندما تلقينا ستة أهداف من الأهلي حققنا بعدها لقب الدوري ثلاثة مواسم متتالية بجانب المنافسة على الألقاب الأخرى". Advertisements وأكمل: "لاعبو الزمالك أمامهم فرصة تاريخية بداية من مباراة الترجي؛ فالفوز في هذه المباراة سيضمن لنا بطولة قبل مباراة الأهلي في السوبر المصري". ووجه بشير التابعي رسالة للاعبي الزمالك، قائلاً: "على اللاعبين الكبار في الفريق أن يجتمعوا لأن الفوز على الترجي مهم". وعن فرص الزمالك في مسابقة الدوري، كشف: "بنسبة كبيرة الزمالك فقد الفرصة بـ60%، لكن الفوز على الأهلي مرتين يضمن لنا المنافسة". جدير بالذكر أن الزمالك يبتعد عن الأهلي متصدر المسابقة بفارق 11 نقطة حيث خاض الفريق الأبيض 13 مباراة في الدوري بفارق مباراة عن الفريق الأحمر.

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