الإسماعيلي يكشف موقف أحمد أيمن من المشاركة أمام الزمالك

كشف الدكتور أكرم عبدالعزير عن موقف أحمد أيمن ظهير أيمن الفريق من المشاركة أمام الزمالك يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

أكد عبدالعزيز أن غياب أحمد أيمن أمام الزمالك وذلك لعدم تماثله للشفاء

من الإصابة التي تعرض لها بمزق في العضلة الخلفية.

وقال عبد العزيز ان ثنائي الفريق محمد صادق وعماد حمدى سيخضعوا لإختبار طبي لتحديد موقفهم النهائي من المشاركة أمام الزمالك.

ويعانى عماد حمدى من إصابة بالعضلة الخلفية والتى ابعدته عن صفوف الفريق في المباريات الماضية، بينما يعاني محمد صادق بشد فى العضلة الضامة والتي ابعدته عن مباراة أسوان أمس.

ويحتل الدراويش المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 21 نقطة جمعهما من 15 مباراة حقق الفوز في سته وتلقى الهزيمة في سبعة وتعادل في ثلاثة.