اليوم.. ثنائي الإسماعيلي يخضعون للكشف الطبي لتحديد موقفهم من مباراة الزمالك

قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، ان ثنائي الفريق محمد صادق وعماد حمدى سيخضعوا لإختبار طبي لتحديد موقفهم النهائي من المشاركة أمام الزمالك.

ويعانى عماد حمدى من إصابة بالعضلة الخلفية والتى ابعدته عن صفوف الفريق في المباريات الماضية، بينما يعاني محمد صادق بشد فى العضلة الضامة والتي ابعدته عن مباراة أسوان أمس.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الزمالك يوم الأحد المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الدراويش المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 21 نقطة جمعهما من 15 مباراة حقق الفوز في سته وتلقى الهزيمة في سبعة وتعادل في ثلاثة.