تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة العدالة وضمك بالدوري السعودي

يحل فريق العدالة ضيفا على نظيره فريق ضمك، اليوم الأربعاء، على استاد الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

من المتوقع أن التونسي ناصيف البياوي يبدأ المدير الفنى

للعدالة السعودي المباراة بالتشكيل الآتى :حراسة المرمى : أيمن المثلوثي.خط الدفاع : جون اغو، سي ماندوا، عوض اليامي، علي السالم.خط الوسط : أحمد السلطان، ميدوين بيتيغي، اليو سيسيه، رياض شراحيلي، عبدالله يوسف.خط الهجوم : تشارليز اندريا.تشكيل ضمك المتوقع لمباراة العدالة فى الدورى السعودى:حراسة المرمى : شمس الدين رحماني.خط الدفاع : ماجد هزازي - باباكار سار - جورجي فيليبي - حمد الجيزاني.خط الوسط : محمد أبو سبعان - سامي النجعي - زكريا حدراف - زيزينهو - عبد الوهاب جعفر.خط الهجوم : إيمليانو زيلايا.