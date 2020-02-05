يحل فريق العدالة ضيفا على نظيره فريق ضمك، اليوم الأربعاء، على استاد الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
من المتوقع أن التونسي ناصيف البياوي يبدأ المدير الفنىللعدالة السعودي المباراة بالتشكيل الآتى :
حراسة المرمى : أيمن المثلوثي.
خط الدفاع : جون اغو، سي ماندوا، عوض اليامي، علي السالم.
خط الوسط : أحمد السلطان، ميدوين بيتيغي، اليو سيسيه، رياض شراحيلي، عبدالله يوسف.
خط الهجوم : تشارليز اندريا.
تشكيل ضمك المتوقع لمباراة العدالة فى الدورى السعودى:
حراسة المرمى : شمس الدين رحماني.
خط الدفاع : ماجد هزازي - باباكار سار - جورجي فيليبي - حمد الجيزاني.
خط الوسط : محمد أبو سبعان - سامي النجعي - زكريا حدراف - زيزينهو - عبد الوهاب جعفر.
خط الهجوم : إيمليانو زيلايا.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة العدالة وضمك بالدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.