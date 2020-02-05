موعد مباراة العدالة وضمك في الدورى السعودي.. والقنوات الناقلة

يستعد فريق العدالة لمواجهة نظيره ضمك، اليوم الأربعاء، على ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل فريق العدالة الجولة السابعة عشرة محتلا المركز الرابع عشر برصيد ١١ نقطة، في حين يأتي فريق ضمك فى المركز السادس عشر برصيد ١٠ نقاط.

موعد مباراة العدالة وضمك:

تقام مباراة العدالة وضمك في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت المملكة العربية

القنوات الناقلة لمباراة العدالة وضمك:

تذاع مباراة العدالة وضمك بشكل حصري عبر قناة "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق مشاري القرني.

وفي مواجهة الدور الأول بين الفريقين، حقق العدالة الفوز التاريخي الأول له بدوري المحترفين بـ4 أهداف.

استطاع ضمك إزاحة النصر عن الصدارة بالتعادل الإيجابي الذي حققه حامل اللقب في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء أثارت كثيراً من الجدل في المباراة التي شهدت أيضاً عدة أحداث أخرى.



ضمك فى المركز السادس عشر برصيد ١٠ نقاط.تقام مباراة العدالة وضمك في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.تذاع مباراة العدالة وضمك بشكل حصري عبر قناة "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق مشاري القرني.وفي مواجهة الدور الأول بين الفريقين، حقق العدالة الفوز التاريخي الأول له بدوري المحترفين بـ4 أهداف.استطاع ضمك إزاحة النصر عن الصدارة بالتعادل الإيجابي الذي حققه حامل اللقب في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء أثارت كثيراً من الجدل في المباراة التي شهدت أيضاً عدة أحداث أخرى.

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