اتحاد اليد يعلن موعد مباريات ربع نهائي كأس مصر مواليد 2000

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد اليد المصري موعد إقامة مباريات دور ربع نهائي كأس مصر لكرة اليد مواليد 2000. مواليد 2000. ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي في التاسع من فبراير الجاري، وسيستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش، والزهور أمام هليوبلس. من فبراير الجاري، وسيستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش، والزهور أمام هليوبلس. فيما يخرج الزمالك لمواجهة سبورتنج على ملعب الأخير، ويواجه الأوليمبي نظيره الشمس.

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