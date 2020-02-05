التشكيل المتوقع لمباراة اتحاد جدة والتعاون في الدوري السعودي

يستعد فريق التعاون لمواجهة نظيره فريق اتحاد جدة، اليوم الأربعاء، على ملعب الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".

من المتوقع أن يبدأ البرتغالى فيتور كامبيلوس المدير الفنى للتعاون المباراة بالتشكيل الآتى:

حراسة المرمى : كاسيو.

خط الدفاع : فيصل درويش، طلال العبسي، ربكاردوماتشادو،

ياسين برناوي .خط الوسط : ساندرو مانويل، محمد ابو سبعان ، هيلدون راموس، ناصر الدعجانى ، نيلدوبيترولينا.خط الهجوم : محمد السهلاوي.سيغيب حسن كادش المنضم حديثا إلى صفوف التعاون عن مواجهة الاتحاد، بالإضافة إلى لقاء الشارقة الإماراتي في مستهل مشوار فريقه بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة التعاون فى الدورى السعودى :حراسة المرمى : مارسيلو جروهي.خط الدفاع : منصور الحربي ، حمدان الشمراني، برونو يوفيني، مهند الشنقيطي .خط الوسط : عبدالعزيز البيشي، كريم الأحمدي، ليناردو جيل ، عبدالإله المالكي، رومارينهو دا سيلفا .خط الهجوم : هارون كمارا.

يذكر أن اتحاد جدة يحتل المركز الثاني عشر بترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يحتل التعاون المركز الرابع برصيد 27 نقطة.