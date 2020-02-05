موعد مباراة اتحاد جدة والتعاون فى الدورى السعودى والقنوات الناقلة

يحل فريق إتحاد جدة ضيفا ثقيلا على نظيره فريق التعاون اليوم الأربعاء علي ملعب المللك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".

ويدخل نادي التعاون الجولة السابعة عشر هو يحتل المركز الرابع برصيد ٢٧ نقطة، في حين ياتي نادي اتحاد جدة في المركز الثانى عشر برصيد ١٦ نقطة.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري :

تنطلق مباراة اتحاد جدة ضد فريق التعاون في تمام الساعة ٥:٢٥ بتوقيت مصر، ٦:٢٥ بتوقيت المملكة العربية

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون فى الدورى السعودى :

تذاع مباراة اتحاد جدة والتعاون بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports2 HD" بصوت المعلق عبدالله الغامدي.

تقابل الفريقان اتحاد جدة والتعاون من قبل في 17 مباراة بدوري المحترفين السعودي.

فاز الاتحاد في 9 مباريات والتعاون انتصر في 6 مباريات وحسم التعادل مباراتين فقط، سجل الاتحاد خلال مواجهاته ضد التعاون 38 هدفاً بينما سجل التعاون 34 هدفاً.

آخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت بنتيجة 3-1 لصالح اتحاد جدة وذلك ضمن منافسات الدور الأول من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان

برصيد ١٦ نقطة.موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري :تنطلق مباراة اتحاد جدة ضد فريق التعاون في تمام الساعة ٥:٢٥ بتوقيت مصر، ٦:٢٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية و الساعة ٧:٢٥ بتوقيت أبو ظبي.القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون فى الدورى السعودى :تذاع مباراة اتحاد جدة والتعاون بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports2 HD" بصوت المعلق عبدالله الغامدي.تقابل الفريقان اتحاد جدة والتعاون من قبل في 17 مباراة بدوري المحترفين السعودي.فاز الاتحاد في 9 مباريات والتعاون انتصر في 6 مباريات وحسم التعادل مباراتين فقط، سجل الاتحاد خلال مواجهاته ضد التعاون 38 هدفاً بينما سجل التعاون 34 هدفاً.آخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت بنتيجة 3-1 لصالح اتحاد جدة وذلك ضمن منافسات الدور الأول من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان

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