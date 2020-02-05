تشكيل الهلال المتوقع.. جوميز يقود الهجوم أمام الرائد بالدوري السعودي

يلتقى فريق الهلال، اليوم الأربعاء، نظيره فريق الرائد علي استاد جامعة الملك سعود، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

من المتوقع أن يبدأ الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى المباراة بالتشكيل الآتى :

حراسة المرمى : عبدالله المعيوف.

خط الدفاع : مدالله العليان، جانج

هيون سو، عبدالله الحافظ، ياسر الشهرني.خط الوسط : عبدالله عطيف، سلمان الفرج، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو، كارلوس إدواردو.خط الهجوم : بافيتيمبي جوميز.يغيب السوري عمر خريبين عن قائمة الهلال لمواجهة الرائد.وكان خريبين عاد من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الحزم التي انتهت 1-1 قبل أكثر من شهر، وتحديدًا بعد عودة الزعيم الهلالي من المشاركة في كأس العالم للأندية 2019، الذي حصل خلاله على المركز الرابع.التشكيل المتوقع للرائد لمواجهة الهلال في الدوري السعودي :حراسة المرمى : عز الدين دوخه.خط الدفاع : محمد العمري، ازيكيل بالومبكي، عبدالله الفهد، محمد الدوسري.خط الوسط : سلطان الفرحان، محمد فوازير، أحمد الزين، ارنود جوم، جهاد الحسين.خط الهجوم : رائد الغامدي.