رياضة | دور ميلنر الخفي في انتصار شباب ليفربول

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أشاد نيل كريتشلي، مدرب ليفربول تحت 23 عاما بالمخضرم جيمس ميلنر، بعد إلهام أصغر تشكيلة في تاريخ النادي، للفوز في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام شروسبري تاون، أمس الثلاثاء.

وبعد قرار المدرب الألماني يورجن كلوب بإراحة الفريق الأول، في مباراة الإعادة، بسبب الحصول على عطلة شتوية، اتخذ ميلنر (34 عاما) قرارا بمنح دفعة للتشكيلة الشابة، قبل اللعب في أنفيلد، خلال مباراة حسمها أصحاب الأرض بنتيجة (1-0).

وقال كريتشلي للصحفيين "لقد تدرب (ميلنر) معنا، وسأل إن كان بوسعه الحضور، وكان ردي هو أعتقد أن الإجابة هي نعم، فبكل تأكيد تستطيع.. لقد أظهر احتراما كبيرا لنا بسؤاله".

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وأضاف "لقد حقق الكثير في اللعبة بسبب هذه الشخصية.. قدم النصائح للاعبين وكان يدعمهم، وكان مؤثرا في غرفة الملابس".

وقال كريتشلي إن ميلنر، الذي يغيب عن تشكيلة ليفربول في الوقت الحالي بسبب الإصابة، أبدى سعادته بأداء اللاعبين الشبان.

وأضاف مدرب فريق تحت 23 عاما، الذي أكد أنه تلقى رسالة من المدرب كلوب إلى اللاعبين "لا أعتقد أن (ميلنر) بوسعه اللعب بعد.. لكنه كان يقفز خلفي، لذا أعتقد أنه شعر بالرضا عن الأداء".

وتأهل ليفربول بذلك لمواجهة تشيلسي، في الدور الخامس للمسابقة.