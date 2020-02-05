رياضة | مباراة في كأس ليبرتادوريس تتحول لساحة معارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة في كأس ليبرتادوريس تتحول لساحة معارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشعلت الجماهير التشيلية النار في المقاعد، وألقت ألعابا نارية على الشرطة، وصبت غضبها تجاه الرئيس سيباستيان بنيرا، خلال مباراة في كأس ليبرتادوريس لكرة القدم بالاستاد الوطني، الليلة الماضية، وسط اضطرابات اجتماعية مستمرة في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام في أمريكا الجنوبية، أن المباراة بين يونيفرسيداد دي تشيلي وإنترناسيونالي البرازيلي، في ذهاب الدور التمهيدي، استمرت بينما كان رجال الإطفاء يكافحون ألسنة اللهب في المدرجات.

وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وواجهت تشيلي موجة اضطرابات العام الماضي، ونزل الناس للاحتجاج في الشوارع، بسبب عدم المساواة وتردي الخدمات الاجتماعية.

واندلعت الاحتجاجات مرة أخرى الأسبوع الماضي، بعدما دهست سيارة شرطة مشجعا لنادي كولو كولو، عقب مباراة ضد بالستينو.



وتسببت الواقعة في اتحاد جماهير الأندية المتنافسة، احتجاجا على ما يقولون إنه "معاملة وحشية" من الشرطة التشيلية.