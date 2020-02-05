رياضة | طرد أبيدال.. اجتماع عاجل في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طرد أبيدال.. اجتماع عاجل في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعي جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة السكرتير الفني أبيدال لاجتماع طارئ خلال الساعات القادمة للحديث عن الأزمة المشتعلة مع ليونيل ميسي

وقرر بارتوميو رئيس نادي برشلونة قطع سفره والعودة لبرشلونة في أسرع وقت لعقد اجتماع مع أبيدال للاستفسار منه على التصريحات التي خرج بها لوسائل الإعلام يوم أمس.

واكدت التقارير على أن بارتوميو رئيس برشلونة يتجه لإقالة أبيدال في الساعات القادمة لتهدئة الأوضاع داخل النادي ولإرضاء ميسي صاحب الشعبية الجارفة.

وكان أبيدال قد صرح يوم أمس بأن هناك بعض اللاعبين قد اشتكوا من سوء التدريبات مع المدرب فالفيردي بجانب التحريض من البعض على إقالة المدرب، لينفجر ميسي بعدها ويرد على هذه التصريحات برسائل نارية كان مجملها أن يعمل أبيدال في صمت دون التدخل في الفريق وإذا كان هناك دليل على ذلك يقدمه أو ينشر الأسماء المتسببة في ذلك.