رياضة | الأهلي يرفض مشاركة عمرو جمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض مشاركة عمرو جمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلغاء بند عدم مشاركة عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، ضد الأهلي بالدوري العام.

وتمسك مسؤولو النادي، بتفعيل بند عدم مشاركته رغم رغبة اللاعب في خوض تلك المباراة، إلا أن المارد الأحمر رفض طلبه، أسوة بما حدث مع جميع المعارين للأندية الأخرى.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش، مساء يوم الإثنين 10 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب عمرو جمال، ضمن صفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة، ونجح في قيادة فريقه أمس للفوز على إف سي مصر، بعد إحرازه هدفا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز سبورت، مساء غدٍ الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.