رياضة | طبيب الأهلي يوصي بعدم مشاركة أحمد فتحي ضد بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يوصي بعدم مشاركة أحمد فتحي ضد بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود، بعدم خوض أحمد فتحي الظهير الأيمن مباراة بيراميدز سبورت ضمن منافسات الدوري العام.

وأبلغ محمود الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعدم إمكانية خوض أحمد فتحي نجم الفريق، تلك المباراة لعدم تعافيه الكامل من إصابة الكاحل وعدم الرغبة في المجازفة حتى لا تتفاقم الإصابة.

وكان أحمد فتحي، تعرض لإصابة قوية في كاحل القدم، أثناء مشاركته بالمران الأخير لمواجهة الهلال السوداني، والتي انتهت بهدف لكل فريق وتأهل بعدها الفريق لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

ويخضع أحمد فتحي، لفحص طبي أخير على هامش مران الفريق اليوم بالتتش في الجزيرة، من أجل تحديد موقفه بشكل نهائي من المباراة.

ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز سبورت، مساء غدٍ الخميس على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، فيما يحل بيراميدز سبورت بالمركز الرابع برصيد 26 نقطة.