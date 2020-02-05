رياضة | معسكر مغلق للأهلي قبل مواجهة بيراميدز والفريق يختتم مرانه بالتتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معسكر مغلق للأهلي قبل مواجهة بيراميدز والفريق يختتم مرانه بالتتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لمواجهة من العيار الثقيل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز سبورت، مساء غدٍ الخميس على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري العام.

ويختتم الفريق، تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، على أن يعلن المدير الفني قائمة اللاعبين عقب نهاية المران، استعدادًا للدخول في معسكر مغلق قبل المواجهة المرتقبة.

وعاد الأهلي من المشاركات الإفريقية، حيث نجح في التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، عقب التعادل الإيجابي أمام الهلال السوداني، بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة لدور المجموعات.

ويحتل الأهلي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، فيما يحل بيراميدز سبورت بالمركز الرابع برصيد 26 نقطة.