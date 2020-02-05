رياضة | مدرب الترجي عن مواجهة الأهلي والزمالك: مبروك لنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الترجي عن مواجهة الأهلي والزمالك: مبروك لنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق مجدي تراوري المدرب المساعد بالجهاز الفني لنادي الترجي التونسي على قرعة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها مساء اليوم.
ورد تراوري في تصريحات خلال برنامج "اللعيب" عن أي فريق يفضل مواجهته في الدور المقبل بين الأهلي والزمالك ليقول: "أي منهما، مبروك لنا".
واضاف تراوري: جميع مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة ومعقدة ولكن الفريق الذي يرغب في التتويج بالبطولة لا يخشي مواجهة احد.
وتابع: هناك ضغوطات كبيرة على الترجي بسبب رغبة الفريق والجماهير في حصد اللقب الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي.
وعن مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي قال: سنواجه بالطبع فريق كبير في مصر ويمر بظروف صعبة أتمنى أن ننهي عقدة السوبر الأفريقي أمام الزمالك.