رياضة | مدرب الترجي عن مواجهة الأهلي والزمالك: مبروك لنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الترجي عن مواجهة الأهلي والزمالك: مبروك لنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مجدي تراوري المدرب المساعد بالجهاز الفني لنادي الترجي التونسي على قرعة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها مساء اليوم.

ورد تراوري في تصريحات خلال برنامج "اللعيب" عن أي فريق يفضل مواجهته في الدور المقبل بين الأهلي والزمالك ليقول: "أي منهما، مبروك لنا".

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