شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لحسم موقف أحمد فتحي من المشاركة أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق المقرر إقامته اليوم الأربعاء، لتحديد موقفه من الدخول في قائمة مباراة الفريق أمام بيراميدز.

وعانى فتحي من آلام في الكاحل أجبرته على عدم المشاركة في مباراة الأهلي الأخيرة أمام الهلال السوداني التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

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وشارك فتحي في التدريبات البدنية للفريق الأحمر التي قادها توماس بينكيل مخطط الأحمال، أمس، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز غدا الخميس، على استاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية أمام بيراميدز للاستمرار في صدارة الدوري الذي يحتل الأهلي قمته برصيد 36 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة محققا العلامة الكاملة، فيما يدخل بيراميدز اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعد خوض 15 مباراة.