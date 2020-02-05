شكرا لقرائتكم الغزال وعمار حمدى يغيبان عن الجيش أمام الأهلى في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتقد نادى طلائع الجيش كلا من عمرو جمال وعمار حمدى، فى مباراة الأهلى المقرر لها الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى تنفيذاً لبنود الإعارة مع القلعة الحمراء، حيث وضع مسئولو الأهلى بنداً فى عقد إعارة الثنائى للطلائع يمنع مشاركتهما فى اللقاء.

واستعاد الغزال عمرو جمال فورمته الفنية، حيث سجل هدفين فى المباراتين الأخيرتين للطلائع بتسجيله هدفاً فى شباك مصر المقاصة ثم هدفاً فى شباك نادى مصر بعد غياب طويل عن التهديف.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزًا ثمينًا على نادى مصر بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

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أحرز ناصر منسى هدف تقدم الطلائع مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل عمرو جمال الهدف الثانى، بعدما أهدر ركلة جزاء حصل عليها فى الدقيقة 39 بعدما تصدى لها وليد توفيق حارس نادى مصر، ثم أحرز كريم طارق الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 81، وأضاف كيفين موهيرى الهدف الرابع فى الدقيقة 87.

بهذا الفوز يقفز طلائع الجيش 4 مراكز ليحتل المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا فيما يقبع نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.